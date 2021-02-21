GÜNDEM ÖZETİ / 22 Şubat 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışını yapacak.

(Ankara /11.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Kongresi, Göztepe Stadı açılış töreni ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı'na katılacak.

(İzmir/14.00/16.00/17.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Hakkari Spor Salonu'nda partisinin 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Hakkari/12.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliğinin açılışına video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırkdilim Tüneli şantiyesini ziyaret edecek ve Işık Görme Töreni'ne katılacak. İskilip ve Hastane kavşaklarında incelemeler yapacak Karaismailoğlu, Karayolları Çorum Şube Şefliğine, Çorum Valiliğine, AK Parti Çorum İl Başkanlığına ve Çorum Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.

(Çorum/10.30/12.30/14.00/14.15/14.45/15.15/16.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri, şubat ayı Sektörel Güven Endeksleri ve ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler Beşinci Konferansı hazırlıkları kapsamında Afrika Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı'nın üst düzey açılış oturumunda ve BM İnsan Hakları Konseyi 46. Oturumu'nun yüksek düzeyli bölümünde video konferans yöntemiyle hitapta bulunacak.

(Ankara)

2- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 26. hafta MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00)

2- FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde D Grubu'ndaki 6. ve son maçında BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde Hırvatistan'la karşılaşacak. Günün ilk maçında ise İsveç ile Hollanda mücadele edecek.

(İstanbul/20.00/17.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına Çankaya Üniversitesi-Galatasaray, BOTAŞ-Nesibe Aydın, İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/16.00/Kocaeli/17.00)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 29. haftanın son maçında Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor karşılaşması yapılacak.

(İstanbul/15.00)

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