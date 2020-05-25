GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferans yöntemiyle düzenlenecek "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuşacak.

(Ankara/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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