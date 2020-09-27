GÜNDEM ÖZETİ / 28 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu’nda konuşma yapacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle toplanacak partisinin Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaretinin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Dereli ilçesini ve Giresun Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşması"na iştirak edecek.

(Giresun/09.30-15.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye-Hollanda JETCO Toplantısı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun, cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de sezonun 3. haftasının son maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)

2- TFF 1. Lig'in 3. haftası, Beypiliç Boluspor-Altınordu ve Menemenspor-Tuzlaspor maçlarıyla sona erecek.

(Bolu/İzmir/19.00)

3- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. haftanın son maçında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta Konyaaltı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Antalya/15.00)

5- Anadolu Efes'in Zoom üzerinden düzenlediği medya buluşmaları organizasyonunda, Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcu Shane Larkin soruları cevaplayacak.

(17.00)

6- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) ana tablo maçları sürüyor.

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