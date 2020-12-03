GÜNDEM ÖZETİ / 4 ARALIK 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılında Milli Egemenlik ve Temsil” konulu uluslararası sempozyumun açılışını yapacak.

(TBMM/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını çevrim içi yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantıyı sadece haber ajansları takip edebilecek.

(Ankara/09.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Maden Sanayii İşverenleri Sendikasınca (MASİS) düzenlenen "Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi"ne video konferans aracılığıyla katılacak.

(Ankara/14.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Hava Yolları Hava Kargo İşbirliği İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Hava Yolları Hava Kargo İşbirliği İmza Töreni'ne katılımının ardından, Türkiye'den Çin'e ihraç eşya taşıyan ilk treni Marmaray geçişinde uğurlayacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30 )

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Bakü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1-Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlere ilişkin 132 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CVK Park Bosphorus Otel'de müzik meslek birliklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek ve görüşmenin ardından basın açıklaması yapılacak.

(İstanbul/12.00)

SPOR

1- Süper Lig'de 11. haftanın ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

2- TFF 1. Lig'in 12. haftası Tuzlaspor-İstanbulspor, Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/Bursa/19.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın TDS Baskonia takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Metro Enerji Spor Salonu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa'nın ASVEL Feminin takımıyla karşı karşıya gelecek; Polonya ekibi Arka Gdynia ise Çekya temsilcisi USK Prag'la karşılaşacak. Caferağa Spor Salonu'nda ise A Grubu maçında Rus ekip Dinamo Kursk ile İspanya'dan Perfumerias Avenida mücadele edecek.

(İstanbul/17.00/20.00/19.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasından ertelenen Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçı yapılacak.

(İzmir/19.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası Spor Toto-Sorgun Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/12.00)

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