GÜNDEM ÖZETİ / 5 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları'nın "YaşamHak Projesi"nin tanıtım toplantısında açılış konuşması yapacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Kars Lojistik Merkezi’nde incelemelerde bulunacak, Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunun açılış törenine katılacak.

(Kars/12.00-15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Bakü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 11. haftasına Göztepe-Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/Ankara/13.30/Konya/Malatya/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 12. hafta mücadelesi Giresunspor-Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor-Altay, Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarıyla sürecek.

(Giresun/13.30/Bolu/İzmir/16.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen, Beşiktaş-Türk Telekom, Galatasaray-Büyükçekmece Basketbol, Empera Halı Gaziantep Basketbol-TOFAŞ maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.15/20.00/Gaziantep/17.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare maçıyla başlayacak.

(Samsun/13.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arkas Spor ile Solhanspor karşı karşıya gelecek, 6. haftadan ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Haliliye Belediyespor maçı yapılacak.

(İzmir/17.30/Bursa/16.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası PTT-Eczacıbaşı VitrA, Çan Gençlik Kalespor-Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/Çanakkale/14.00/İstanbul/17.30)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 8. haftasında 5 maç yapılacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.