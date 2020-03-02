Gündemde olan müftüyle ilgili müftü yardımcılarından dikkat çeken açıklama!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa il Müftüsü İzani Turan’ın göçmenleri hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Karaca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

*Diyanet’te işler çığrından çıktı, Bursa Müftüsü de kendini şaşırdı. Bunun son örneği de, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bursa Müftüsü İzani Turan’ın, Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarının açılmasına atıfta bulunarak dile getirdiği “Durmadan millet-devlet düşmanlığı yapanlar, hazır kapılar açılmışken mülteci taklidi yaparak ait oldukları yere defolup gidebilirler” paylaşımıdır.

“DİN ADAMI OLMANIN ONURU VE SORUMLULUĞUNDAN BİHABER”

*Derhal görevinden alınması gereken bu Müftü’nün, sosyal medyadaki paylaşımına gelen yanıtlardan birinde yer alan “Onlar yapmasa da bu vatanın has evlatları olarak bir gün zaten yapacağız ve o günler de yakındır Allah’ın izniyle kıymetli hocam” diyen takipçisine verdiği “İnşallah” yanıtı; ektiği nifak tohumunu büyütme derdindeki bu şahsın, yürütmekte olduğu görevin kutsiyetinden de, din adamı olmanın onurundan ve sorumluluğundan da bihaber olduğunun göstergesidir.

‘MÜFTÜ RAHATSIZ’ AÇIKLAMASI

Bursa Müftülüğünden bir heyetin dün Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı’nı ziyaret ettiğini belirten Karaca, “Heyetteki müftü yardımcıları, müftünün rahatsız olduğu mazeretini beyan ettiler. Biz din adamlarına da, beyanlarına da itibar ederiz. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hatta konuklarla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabımızdan da paylaştık. Sonradan haberlere konu olunca anladık ki, Müftü’nün rahatsızlığı başka türlü bir rahatsızlıkmış” dedi.

“DİYANET BU ZİHNİYETİN ELİNDEN KURTARILMALIDIR”

Karaca, Diyanet eleştirilerini şöyle sürdürdü:

*Diyanet İşleri Başkanlığı tartışmalı birtakım kişilerin yönetimindedir. Hatırlayacaksınız, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Kurtuluş Savaşı’nda keşke Yunan galip gelseydi” sözüyle tepki çeken Atatürk düşmanı fesli meczubu hem de 10 Kasım arifesinde hastanede ziyaret eden kişidir.

*Hutbe metinlerini Diyanet İşleri Başkanlığı hazırlıyor. 10 Kasım haftasına denk gelen cuma hutbelerinde Atatürk’ten söz edilmiyor, Çanakkale Zaferi anmalarında Mustafa Kemal yok, 30 Ağustos hutbesinde de Gazi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün adı geçmiyor.

*Diyanet İşleri Başkanı’nın Türkiye Cumhuriyeti ile de Cumhuriyet kurum ve gelenekleriyle de sorunu olduğu çok açık.

*Onun atadığı Bursa İl Müftüsü’nün de, geçmişteki kimi defolarını saklama gayretinden midir bilinmez, hizmetinde bulunduğu AKP dışındaki tüm siyasal anlayışlarla sorunu var. Bu da çok açık…

“BU İKİ MEMUR DERHAL GÖREVDEN ALINMALI”

“Kutsal dinimizi ve halkımızın samimi dini duygularını günlük siyasete alet etmekte hiçbir beis görmeyen bu iki memura “din adamı” demeye pek dilimiz varmıyor” ifadelerini kullanan Karaca, “Bu iki memurun da bir an evvel görevden alınmaları, herkesin-hepimizin saygı duyduğu “din adamı” portresinin daha fazla zarar görmesini önlemek için atılacak en önemli adımdır” dedi.

İLGİLİ HABER Bursa Müftüsü’nden çok konuşulacak sözler: Hazır kapılar açılmışken defolup gidin!