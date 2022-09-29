Gündemdeki hoca: Vatandaşa sabır tavsiye edenlerin sofralarına bakın

Şanlıurfa’da çıkarı için yalakalık yapanları eleştirdiği ‘Yellehçi’ vaazı nedeniyle televizyon programı sonlandırılan Mehmet Emin Kutluay, yeni paylaşılan vaazında ise, vatandaşlara Hz. Muhammed örneğiyle sabır tavsiyesinde bulunup, sofralarında her türlü yiyeceğin bulunmasını eleştirdi.

Ahmet KAYA

Şanlıurfa’da çıkarı için yalakalık yapanları eleştirdiği ‘Yellehçi’ vaazı nedeniyle televizyon programı sonlandırılan Mehmet Emin Kutluay, dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, ev kiralarının yüksekliğine dikkat çeken Kutluay, şunları ifade etti:

“Memlekette kira olmuş 3 bin, 5 bin lira. Bir hoca çıkıp hala çörek otunun faydasını anlatıyorsa İslam emin ellerde değildir aziz Müslümanlar. Kendisi lüks evlerde oturup, Hazreti Muhammed’in topraktan evini bize anlatıyorsa bilin ki emanet ehil ellerde değildir aziz Müslümanlar.

‘Hazreti Muhammed açlıktan taş bağlardı’ deyip insanlara anlatıyor. O taş senin kafana düşsün. Hazret Muhammed açlıktan taş bağlarmış. Eeee. Kendisinin oturduğu sofralara bakın. Bakın sofralara. Neler neler var. Ondan sonra çıkıp diyor ki, ‘Yaa işte kanaat edin. Şükredin. Din emaneti ehlinden aziz kardeşlerim.”

“ÜLKE EMİN ELLERDE DEĞİL”

Kutluay’ın konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, “Muhteşem konuşmasıyla şu anki yöneticilerin yanlışlarına vurgu yapan idarenin emin ellerde olmadığını dile getiren Dernek Başkanı Sayın Mehmet Emin Kutluay Hoca doğru konuştu diye Savcılık tarafından birçok defa ifadeye çağırıldı. Hocanın 1 yıldır çıktığı programına da son verildi” diye yazdı.

“REİSİMİN DEDİĞİ OLUR”

Şanlıurfa’da gönüllü vaizlik yapan Mehmet Emin Kutluay yalakaları eleştirdiği ‘yellehçi’ vaazı ile sosyal medyada gündem olmuş, önceki gün ise Güneydoğu TV’deki programına son verilmişti. Kutluay bu vaazında, “Bunlara yellehçi diyeceksiniz. Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da bir şey değişmez. Arkasından onu alkışlar.

Oğlunu kızını işe koymak için birilerinin önünde iki büklüm olur yellehçi. Ağamın dediği olur. Reisimin dediği olur. Kendi fikri yoktur. Yellehçilerin yüzünden toplum bu hale geldi” demişti.

GÖNÜLLÜ VAİZLİK VE YARDIM DERNEĞİ BAŞKANLIĞI YAPIYOR

Sosyal medyada yayınlanan son vaazıyla, vatandaşlara “Şükür” tavsiyesinde bulunan AKP kurmaylarına cevap verdiği yorumu yapılan Mehmet Emin Kutluay, gönüllü vaizlik yapıyor. Kutluay, dar gelirlilere yardımda bulunan Rahmet Damlası Derneği ve Şanlıurfa Aşevinin de başkanlığını yürütüyor.

Kutluay, televizyondaki programının sona ermesi nedeniyle yaptığı paylaşımda, “Şunu unutmayın, dünya hayatıma mal olsa da doğruları her yerde haykırmaya devam edeceğim” demişti.

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