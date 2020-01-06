Gündoğdu: Erken uyarı sistemi Silivri depreminde neden devreye girmedi?

Türkiye’de deprem gerçeğinin çok çabuk unutulduğunu vurgulayan Dr. Oğuz Gündoğdu; 26 Eylül 2019’daki Silivri’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının harekete geçirildiğini, ancak yeterli değerlendirmelerin yapılmadığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nün eski öğretim üyelerinden olan Dr. Gündoğdu, şu değerlendirmelerde bulundu:

SİNYAL Mİ ALAMADILAR, SİSTEMDE Mİ BİR ARIZA OLDU?

* Bu beklenen deprem değildi. Yapısal bakımdan kötü durumda olduğumuz ortaya çıktı. Örneğin okullara hasar verdi. Bunu gizleyemezsiniz. Ne kadar hazırlıksız olduğumuz görüldü. Kandilli’ Rasathanesi’nin aldığı erken uyarı sistemine göre sinyali 7-8 saniye alacak, erkenden elektrik, gazlar kesilecekti. Amaç buydu ama bir yerde bile elektrik kesilmedi. Bu sistem başarısız ama hiç kimse bunu sormadı. Nerede kabahat var? Sinyali mi alamadılar, sinyal sisteminde arıza mı oldu? Telefonların işlemez hale gelmesinin dışında her şey normaldi. Ama bu kötü bir şey. Erken uyarı verilmedi, verilemedi.

26 EYLÜL DEPREMİ DAHA BÜYÜYEBİLİRDİ

* Artçılar belli bir doğrultuda gidiyor mu? Bu konu çok önemli. Halen izliyoruz. Ani bir sapma var mı, ani suskunluk var mı? Zaman içerisinde azalarak normal seyrinde devam ediyor. Bu deprem daha büyüyebilirdi. Ben o depremden sonra çok korktum. Çünkü orası Kuzey Anadolu Fay hattına yakın bir yer. İyi bilinen bir yer. İlk günler anormallikler gösterdi. Ancak birkaç artçı ardından normale döndü. (DHA)

İLGİLİ HABER İşte Marmara Denizi’nde koparılan kablolar!