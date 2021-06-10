Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye’de gözükecek mi?

Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak olan güneş tutulması 10 Haziran’da gerçekleşecek. Tutulma, Kanada’nın kuzeyi, Grönland, Rusyanın kuzey doğusu Parçalı Tutulma: Kuzey Amerika’nın kuzeyi, Atlas Okyanusu’nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya’da görülecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2021 yılının önemli gök olaylarından biri olan güneş tutulması 10 Haziran’da yaşanacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DE GÖZÜKÜCEK Mİ?

Tutulma, Kanada’nın kuzeyi, Grönland, Rusya’nın kuzey doğusu Parçalı Tutulma:Kuzey Amerika’nın kuzeyi, Atlas okyanusu’nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya’da görülecek. Güneş Tutulması, Türkiye’den izlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDEN OLUR?

Güneş tutulması, Ay’ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay’ın Güneş’i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay’ın yeni ay evresinde olması ve Dünya’ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya’nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay’ın yörünge düzlemi ile Dünya’nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş’in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

GÜNEŞ TUTULMASININ ETKİLERİ NELER OLACAK?

Sözcü köşe yazarı Seyran Ataklı 6 Haziran günü gerçekleşecek Güneş tutulması olası etkilerini anlattı.

“Önümüzdeki 6 ay bireysel ve kolektif alanlarda önemli etkilerle karşılaşacağımızın sinyallerini göstermektedir. 6 ay diyoruz ama içinde bulunduğumuz Haziran ayı tutulmayı tetikleyen diğer görünümlerle birlikte dünya genelinde özellikle doğal afetleri öne çıkartacaktır.

İçimize bir parça su serpecek kısmı şu, Halkalı bir güneş tutulmasıyla hayatımıza giren Covid gene halkalı bir tutulmayla hayatımızdan çıkmaya hazırlanıyor. 2021 sonbahar, kış ayları dikkate davet edecek olsa da 2022 kış bitimiyle pandemi korkusundan kurtulacağımızı söyleyebilirim.”

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