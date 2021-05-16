Güneşle yeşil enerji zirveyi gördü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Yenilenebilir Enerji Piyasası raporunu yayınladı. Rapora göre, 2020 yılında yenilenebilir enerji yatırımları yüzde 45 artarak 285 GW’a (gigavat) yükseldi. Buna karşın diğer tüm enerji yatırımları ve tüketimleri azaldı. Yenilenebilir enerjide ulaşılan bu rakamın, 1999 yılından bu yana ulaşılan en yüksek seviye olduğu ifade edildi.

MALİYETLER DÜŞÜYOR

Pandemi nedeniyle ülkelerin sınırlarını kapatması, tedarik zincirindeki aksamalara karşın yenilenebilir enerjideki bu artış memnuniyet yarattı. IEA’nın raporunda, bu artışta iklimle mücadele kapsamında atılan adımlar ile temiz enerjiye verilen finansal desteklerle birlikte düşen teknoloji maliyetlerinin etkisine dikkat çekildi. Bu artışta en büyük payı ise güneş enerjisi sırtladı. 2020’de dünya genelinde devreye giren güneş enerjisi kurulu gücü 2019’a göre yüzde 23 artışla 135 GW oldu. Böylece, güneş enerjisindeki toplam kapasite 737 GW’a ulaştı. 2022 yılına gelindiğinde ise yıllık artışın 2019’un yüzde 50 fazlası 162 GW’a ulaşması bekleniyor. Bu dönemde rüzgar enerjisi kurulu gücü de 114 GW arttı ve toplam küresel rüzgar enerjisi kapasitesi 737 GW’a ulaştı. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında ise geçen yıl yaklaşık 31 GW yeni kapasitenin devreye girdiği görüldü. Böylece, dünyada yenilenebilir enerji kurulu gücü geçen yıl 2019’a göre 280 GW’lık rekor artışla 2 bin 970 GW’a yükseldi.

DESTEKLER SÜRMELİ

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, özellikle güneş enerjisinde fiyatların kömür ve doğalgazdan daha ucuz hale geldiğini belirtti. Verilerin iklimle mücadelede iyimser bir tablo oluşturduğunu vurgulayan Birol, “Hükümetler, umut veren bu gelişmeleri güneş ve rüzgara daha fazla yatırımı teşvik eden politikalarla desteklemeli” dedi.