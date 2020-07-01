Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde en fazla Kovid-19 vakası görüldü

ABUJA (AA) – Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 8 bin 124 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 159 bin 333'e yükseldi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 666 bin 939 test yapıldı.

Kovid-19 vakalarından 76 bin 25'i iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 749 oldu.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.