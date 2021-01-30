Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 449 bini geçti

ANKARA (AA) – Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 449 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 318 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 43 bin 951'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 449 bin 236'ya çıktığı ülkede bugüne kadar 8,2 milyondan fazla test yapıldı, 1 milyon 292 bin 921 kişi iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.