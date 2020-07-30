Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 480 bini geçti

ABUJA (AA) – Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 11 bin 46 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 482 bin 169'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 7 bin 812 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 11 bin 46 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 482 bin 169'a yükseldi, Kovid-19 vakalarından 309 bin 601'i iyileşti.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 918 bin 49 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.