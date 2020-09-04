Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 635 bini geçti

ABUJA (AA) – Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 635 bin 78'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 115 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 14 bin 678'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 2 bin 63 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 635 bin 78e çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 765 bin 700 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 557 bin 818'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.