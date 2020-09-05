Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 636 bini geçti

ABUJA (AA) – Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 636 bin 884'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 101 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 14 bin 779'a çıktı. Ülkede son 24 saatte 1806 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 636 bin 884'e yükseldi.

Toplam 3 milyon 783 bin 823 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 561 bin 204'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.