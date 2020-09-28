Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 671 bini geçti

ABUJA (AA) – Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 903 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 671 bin 669'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 188 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı, 16 bin 586 oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 903 artışla 671 bin 669'a çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 604 bin 478 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 604 bin 478'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.