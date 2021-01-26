Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa'dan “aşı milliyetçiliği tüm dünyayı tehlikeye atıyor” uyarısı

İSTANBUL (AA) – Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşı milliyetçiliğinin sürdürülmesinin tüm ülkelerin kurtuluşunu tehlikeye attığını söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Davos çevrim içi toplantılarında konuşan Ramaphosa, tüm dünyada salgına son vermenin daha büyük bir iş birliği gerektirdiğini hatırlatarak, "Bazı ülkeler, halklarını aşılarken diğerleri bunu yapmıyorsa güvende değiliz." dedi.

Virüsün dünyadaki eşitsizliği derinleştirdiğine işaret eden Ramaphosa, "Aşı milliyetçiliği sorunundan derin endişe duyuyoruz. Bu sorun, çözülmemesi halinde tüm ülkelerin kurtuluşunu tehlikeye atacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ramaphosa, dünyadaki bu beklenmeyen krizin daha sürdürülebilir yeni bir ekonomi inşa etmek için fırsat olabileceğini belirterek, daha adil, dirençli ve barışçıl bir dünya inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Ramaphosa, salgının uluslararası kuruluşların ve birlikte çalışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini de sözlerine ekledi. ​​​​​​​