Güney Afrika'da işsizlik yüzde 32,6'ya yükseldi

JOHANNESBURG (AA) – Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işsizlik bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 32,6'ya çıktı.

Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) verilerine göre, ilk çeyrekte işsizlik yüzde 32,6'ya ulaştı. Söz konusu rakam, ülkede 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek işsizlik oranı olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, Güney Afrika'da genç işsizlik oranı da ilk çeyrekte yüzde 46,3 oldu.

Ülkede 2021'in ilk çeyreğinde finans, sosyal hizmetler, kamu hizmetleri ve madencilikte istihdam artışı olurken, inşaat, tarım ve ticarette işsizlik arttı.