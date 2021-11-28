Güney Afrika’dan veryansın: Bizi takdir etmeleri gerekirdi

İlk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantı sonrasında birçok ülkenin başta Güney Afrika olmak üzere bölgedeki birçok ülkeyle uçuşları askıya almasına tepki geldi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı… BBC’de yayınlanan açıklamada Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, ülkelerin Güney Afrika’yı cezalandırdığını söyledi.

Yapılan açıklamada, “Bilimdeki mükemmelliği takdir etmeleri gerekirken cezalandırdılar. Yapılan son seyahat yasakları Güney Afrika’nın gen dizilimi ve üstün teknolojilerini cezalandırmak anlamına geliyor” denildi.

Cuma günü Dünya Sağlık Örgütü Omicron’u tehlikel varyantlar kategorisine almıştı… Güney Afrika’da ilk Omicron vakası 9 Kasım’da tespit edilmiş ve DSÖ’ye 24 Kasım’da bu bulgular iletilmişti.

Hafta sonu, aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülke Güney Afrika, Angola, Botsvana, Seyşeller, Zimbabve ve Mozambik’in de aralarında olduğu ülkelerle uçuşları askıya almıştı.

Güney Afrika Salgın Tepki ve İnovasyon Merkezi Direktörü Profesör Tulio de Oliveira, “Dünya Güney Afrika’yı ve Afrika’yı desteklemeli bizi izole etmemeli. Biz bilimse araştırmalar konusunda çok şeffafız. Biz virüsü bulduk ve verileri kamuoyuna duyurduk. Ülkemizi ve dünyayı korumak için elimizden geleni yaptık” dedi. İlginizi Çekebilir Fransa: Omicron varyantı ülkede muhtemelen var

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