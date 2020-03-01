Güney Carolina Zaferi Biden’ın Güçlenmesine Yetecek mi?

Demokrat Partili isimlerin Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Donald Trump’ın karşısına çıkacak ismi belirlemek için mücadelesi devam ediyor. Anketleri uzun süre önde götüren eski başkan yardımcısı Joe Biden; Iowa, New Hampshire ve Nevada gibi eyaletlerdeki başarısız sonuçlarının ardından bu kez önemli seçim duraklarından Güney Carolina’da seçimi farklı kazanması yarıştaki hesapları değiştirdi.

Ancak Biden’ın Güney Carolina zaferini seçim kampanyasında kullanmak için Süper Salı’ya kadar yalnızca iki günü var. Süper Salı’da 14 eyalet aynı anda seçimini yapıyor.

Biden’ın para sıkıntısı içindeki kampanyası Salı günü oy kullanacak delege sayısı fazla eyaletlerden California, Teksas, Kuzey Carolina ve Virginia’da yeterli reklamı yapamadı.

AP’nin analiz haberine göre Biden, Vermont senatörü Bernie Sanders ve milyarder New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg’in yürüttüğü temel bazı kampanya operasyonlarını bile yürütemedi.

Associated Press haber ajansına göre Biden, ABD’nin ilk siyah başkanı Barack Obama’nın yönetimindeki iki numaralı ismi olmasını avantajını kullanmaya çalışacak.

Güney California’nın getirdiği bu yeni ivmeyle Biden, güney eyaletlerden delege çekerek Sanders’la rekabet etmeye çalışacak. Sanders’ın kemik tabanı ve Latin kökenli topluluklara erişim yeteneğinin ona Teksas ve California’da ivme sağlaması bekleniyor.

Salı günü oy verecek olan eyaletlerden altısı güneyde yer alıyor. Bu eyaletlerin nüfusu Biden’ın düşük performans gösterdiği eyaletlerden daha karışık. AP’ye göre anketler Biden’ın Güney Carolina’da siyah seçmenin yüzde 61’inin oylarını aldığını gösteriyor. Sanders’ın bu eyalette siyah seçmenden aldığı oy ise yalnızca yüzde 17’ydi.

Biden’ın ayrıca Bloomberg’le de mücadele etmesi gerekiyor. Seçim yarışının yapıldığı ilk eyaletlerde yarışı kaçıran ve sonradan dahil olan Bloomberg, radyo ve televizyon reklamlarına 500 milyon dolar harcadı. Bloomberg de Biden gibi Demokratlar’ın ılımlı kanadını hedef alıyor.

AP’ye göre Biden’ın ilk seçim bölgelerindeki kaybı Güney Carolina’yı o kadar önemli hale getirdi ki Biden, başka yerde miting bile düzenleyemedi. Biden’ın Cumartesi günü Kuzey Carolina’da düzenlediği miting Ekim ayından bu yana bu eyalete yaptığı ilk ziyaretti.

New Hampsihre ve Nevada’dan zaferle ayrılan Sanders ise Colorado ve Teksas gibi yerlerde de kampanya yapmıştı.

Güney Carolina zaferinin Biden’a yeni bağışların kapısını açması ve kampanyasının nakit sıkıntısını azaltması umuluyor. Wall Street’ten birçok bağışçı Biden’ın Güney Carolina ve Süper Salı’da başarılı olması halinde kendisini desteklemeye hazır oldukları mesajını vermişti.

AP’ye göre Biden, Ocak ayını 7,1 milyon dolarla tamamladı. Bu da kampanyasının bir aylık masraflarını karşılamaya bile yetmiyordu. Forbes dergisine göre Sanders’ın 16,8 milyon ve Bloomberg’in 55 milyar dolarlık kampanya bütçesine kıyasla Biden’ın kampanyasının oldukça zorlu bir dönemden geçtiğini gösteriyor.

Ancak online bağışlardaki artış ve Güney California zaferiyle gelen sıçrama Biden’ın adaylığının yeniden güçlenebileceğini gösteriyor. Güney Carolina seçiminin çekeceği bağışlar iki gün sonra yapılacak

Süper Salı ön seçimlerinde etkili olamayacak olsa da Florida gibi önemli eyaletlerde etkili olması bekleniyor.