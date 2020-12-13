Güney Ege'nin “yeşil altını” sıkılarak yağa dönüştürülüyor

MUĞLA (AA) – SEBİHA ARSLAN – Güney Ege'de antik dönemden beri sofraları lezzetlendiren ve çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan zeytinin, hasadıyla beraber sıkılarak zeytinyağına dönüştürülmesine de başlandı.

Turizmin yanı sıra tarım kenti de olan Muğla'da aralık-ocak döneminde büyük zahmetlerle toplanan zeytinler, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Bölgedeki geçmişi 3 bin yıl öncesine kadar dayanan ve farklı medeniyetlerce şifa kaynağı olarak görülen zeytinden bugün yaklaşık 40 bin çiftçi geçimini sağlıyor.

Yöre halkınca "yeşil altın" olarak adlandırılan zeytinlerin büyük bölümünden farklı yöntemlerle yağ elde ediliyor.

Bölgede en fazla zeytin ağacının bulunduğu ilçelerden birisi olan Datça'da da çiftçiler hummalı bir şekilde hasada devam ediyor. Toplanan zeytinlerin büyük kısmı yağlık olarak ayrılıyor.

– "7 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde ediliyor"

Kızlan Mahallesi'nde uzun yıllardır faaliyetini sürdüren fabrikada, üreticilerin zahmetle topladığı zeytinler yine aynı özenle zeytinyağına dönüştürülüyor.

Traktör römorklarında açık olarak ya da çuvallanarak fabrikaya getirilen zeytinler, önce toplama havuzuna alınıyor, ardından bantlı konveyörlere aktarılarak yapraklarından arındırılıp yıkanıyor. Daha sonra sıkma makinelerine giren zeytinlerin yağı çıkarılıyor.

Fabrikanın yetkilisi Önder Karaman, AA muhabirine, dede ve babasından devraldığı tesisi 35 yıldır çalıştırdığını söyledi.

Fabrikayı kendisinden sonra oğlunun devam ettireceğini ifade eden Karaman, "Bu yıl kuraklık, üretimi en az yüzde 50 oranında düşürdü. Zeytinler kuraklıktan dolayı küçük ve kuru, verim düşük. 7 kilo zeytinden 1 litre yağ alıyoruz. Bu da üreticiyi memnun etmiyor. Sıkım sonucu 0,5-1,5 asit oranında kaliteli yağlar elde ediyoruz." diye konuştu.

– "Kalitesini asit oranının düşüklüğü belirliyor"

Karaman'ın oğlu Kimya Mühendisi Refik Karaman da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra fabrikada babasıyla çalıştığını dile getirdi.

Tesiste üreticilere en iyi hizmeti vermek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Karaman, şöyle devam etti:

"Üreticilerin getirdiği zeytinlerin sıkımı yapıldıktan sonra asit oranlarını belirliyoruz. Zeytinyağının kalitesini asit oranının düşüklüğü belirliyor. Son yıllarda pek çok sıkım tesisinde olduğu gibi burada da zeytinyağının kalitesinin daha yüksek olması için 'soğuk sıkım' usulü tercih ediyoruz. Asit işlemini tamamladığımızda zeytinyağı açık pembe bir renk alıyor."

Mahalle Muhtarı Suat Karaman ise uzun yıllardır faaliyet gösteren fabrikanın bölgeye oldukça katkı sağladığını ve ihtiyacı karşıladığını kaydetti.