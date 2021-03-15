Güney Kore polisi, arazi spekülasyonu nedeniyle bazı kamu görevlilerine yönelik soruşturma başlattı

ANKARA (AA) – Güney Kore'de, ülke genelinde arazi spekülasyonu yaptıkları gerekçesiyle aralarında bir şehir meclis üyesinin de bulunduğu bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Gyeonggi Nambu bölgesi polis teşkilatından yapılan açıklamada, ülke çapında arazi spekülasyonu üzerine genişleyen soruşturma kapsamında 20 kamu görevlisi ile iktidardaki Demokrat Partinin (DP) Siheung şehri meclis üyesinin ev ve ofislerine baskın düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Güney Kore Arazi ve Konut İdaresinin (LH) 20 çalışanının, başkent Seul’un güneyinde yer alan Gwangmyeong ve Siheung şehirlerindeki bölgeler, toplu konut inşa bölgesi olarak belirlenmeden önce içeriden bilgi sızdırarak arazilerin önceden satın alınmasına neden oldukları öne sürüldü.

Siheung meclis üyesinin, 30 yaşındaki kızıyla birlikte Siheung şehrinde imar verilmiş bölgede arazi satın almak için yolsuzluk yaptığı iddiasının aktarıldığı açıklamada, ayrıca söz konusu kamu görevlilerinden Gwangmyeong belediyesinde çalışan bir memurun da Temmuz 2020'de üç aile üyesiyle birlikte Gwangmyeong'da 378 bin dolar değerinde orman arazisi satın aldığından şüphelenildiği ifade edildi.

Bir polis yetkilisi açıklamasında, "Yasaları ve usulü takip eden sıkı bir soruşturma yürüteceğiz ve herhangi bir gayrimenkul spekülasyonu olup olmadığını belirleyeceğiz." dedi.

– Arazi spekülasyonu iddiaları iktidar partisinin de anketlerde düşüşe geçmesine neden oldu

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, konut inşa edilecek arazilerde yetkililer tarafından yapıldığı iddia edilen spekülatif arazi alımları üzerine halkın tepkisini yatıştırmaya çalışırken, iktidardaki DP’ye destek bugün açıklanan bir ankette, son dokuz haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Realmeter'ın 2 bin 510 seçmenle yaptığı ankete göre, Başkan Moon’a destek şubat başında yüzde 39,3 iken son ankette yüzde 37,7’ye düştü.

Anket sonuçları, halkın Moon’a olan güveninin şubatta ilk kez yüzde 40’ın altına düştüğünü ortaya koydu.

Ankette ayrıca, belediye başkanlığı seçimlerinin yaklaştığı ülkede ana muhalefetteki Halkın İktidarı Partisi’ne (PPP) desteğin ise yükselişe geçtiği kaydedildi.