Güney Kore'de 20 Şubat'tan bu yana en düşük Kovid-19 vaka sayısı görüldü

SEUL (AA) – Güney Kore'de son 24 saat içerisinde 39 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve bu rakamın 20 Şubat'tan bu yana ülkede görülen en düşük vaka sayısı olduğu bildirildi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar görülen toplam Kovid-19 vaka sayısının 10 bin 423'e ulaştığı, bunların 6 bin 973'ünün tedavilerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saat içerisinde 39 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bu rakamın 20 Şubat'tan bu yana bir günde görülen en düşük vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Ülkede salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 204'e yükseldi.