Güney Kore'de etkili olan sellerde ölü sayısı 30'a çıktı

ANKARA (AA) – Güney Kore'de ağustos başından bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 30'a çıktı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, İçişleri ve Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamada, başta başkent Seul olmak üzere birçok bölge ve kentte etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 6 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yağışların getirdiği sel ve toprak kaymalarında 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 30'a yükselirken, 8 kişi yaralandı, 12 kişi de kayboldu.

Ülke genelinde yağışların devam etmesi bekleniyor.