Güney Kore’de futbolculara test yapılacak

Corona virüs salgınını kontrol altına almayı başardığını açıklayan ve normal hayatına dönen Güney Kore’de ligler de mayıs ayında başlayacak.

Yapılan bu açıklamanın ardından bütün liglerde mücadele eden futbolcuların, teknik ekibin, çalışanların ve hakemlerin testten geçmesine karar verildi.

8 Mayıs tarihinden önce testleri tamamlayacak olan yetkililer toplamda 1142 kişiye test uygulayacak.

Tüm masrafların federasyon tarafından karşılanacağı uygulamanın ardından pozitif bulguya rastlanmayan kulüpler lig maçlarına çıkabilecek.

Eğer herhangi bir takımda pozitif vakaya rastlanırsa, bütün takım 14 gün boyunca karantinaya alınacak ve karantina süresi dolduktan sonra yapılacak testlere göre lige başlayıp başlamayacağına karar verilecek.