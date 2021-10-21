Güney Kore’de Squid Game protestolarda da başrolde

Netflix’in izlenme rekorları kıran Squid Game dizisi, Güney Kore’de sendika işçilerine ilham kaynağı oldu. Dizidekine benzer şartlar altında yaşadıklarını öne süren işçiler, ülke düzeyinde dizi karakteri kostümüyle protestolar düzenledi.

Güney Kore’de Netflix’in popüler dizisi Squid Game kostümü giyen binlerce sendika işçisi, hükümeti protesto etti.

The Straits Times’ın haberine göre, Güney Kore’nin 13 farklı şehrinde Güney Kore Sendikalar Konfederasyonu’nun yaklaşık 80 bin üyesi greve gitti. Squid Game kostümlü protestocular, çalışma koşullarını şikayet ederken, asgari ücrete de zam talep etti.

27 BİN GÖSTERİCİYE 12 BİN POLİS

Straits Times’a göre, yalnızca Seul’de 27 bin işçi hakları için sokaklara dökülürken, yine yalnızca Seul’de 12 bin polis memurunun görevlendirildiği bildirildi.

Channel News Asia’da görevli Lim Yun Suk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı protestocuların Squid Game dizisindeki gibi bir hayat yaşadıklarını söylediklerini ve bu yüzden mücadele ettiklerini belirtti.

‘SQUID GAME’DEKİ GİBİ YAŞIYORUZ’

Sendika işçilerinden biri de “Squid Game” dizisindeki gibi ülkenin çoğunluğunun gelir eşitsizliği nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

Daha önce Netflix’in popüler dizisi La Casa de Papel de bir çok protestoya ilham olmuş, protestocular ünlü dizideki kostümlerle sokağa dökülmüştü.

International’da yayınlanan bir araştırmaya göre, Güney Kore’de işçiler haftada ortalama 55,6 saat çalışıyor. Bu durum, OECD üye ülkelerindeki ortalama haftalık çalışma saatinin (32.8) sayısından daha yüksek.

Distopik bir Güney Kore dizisi olan Squid Game, maddi zorluklar içerisindeki kişilerin para ödülü için oynadığı ölümcül çocuk oyunlarını anlatıyor. Çaresiz 456 kişinin ölüm pahasına para için yarıştığı dizi dünyada izlenme rekorları kırıyor.

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