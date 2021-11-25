Güney Kore’de vaka rekoru… Gözler aşı olmayan dini toplulukta: Kasabanın yarısı pozitif çıktı

Yeni vakalarda rekor kıran Güney Kore’de, bir kilise ve mensuplarından oluşan dini topluluğun yarısı corona virüsüne yakalanarak ülkenin gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, vaka sayıları pek çok noktada rekor kırmaya devam ediyor. Onlardan biri de Güney Kore.

Bu ay itibarıyla ‘Covid’le yaşamak’ planını hayata geçiren ülkede, 4 bin 116 vakayla yeni günlük rekor kırıldı. Yeni vakaların artışıyla birlikte gözler Cheonan şehrindeki bir kilise ve ona bağlı dini topluluğa çevrildi.

YAŞLARI 60’IN ÜSTÜNDE



The Guardian’ın haberine göre ismi verilmeyen kilisenin bulunduğu kasabada 427 kişi yaşıyor. Kiliseye mensup bu kişilerden 241’i corona virüsüne yakalandı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre testi pozitif çıkan kişilerden yalnızca 17’sinin aşı olduğu ortaya çıktı.

Bir komün hayatı yaşadığı belirtilen ve çoğunluğu 60’lı yaşlarda olan topluluğun yüzde 90’ının aşı olmadığı ifade ediliyor.

DÜNYEVİ ZEVKLERE KARŞI PARMAK YÖNTEMİ



Bir düşünce kuruluşunun başında bulunan Jung youn-seok, 1990’lı yıllarda kurulan kilisenin başında bulunan kişinin dünyevi arzulardan arınmak için kendine has yöntemleri olduğunu söyledi. Buna göre parmaklarını karşısındakinin gözlerine sokan rahip, bu şekilde dünyevi isteklerinden arındırıyor.

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