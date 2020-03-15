Güney Kore'nin güney kesimleri Kovid-19 nedeniyle “özel afet bölgeleri” ilan edildi

ANKARA/MELBOURNE (AA) – Güney Kore'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen güney kesimleri "özel afet bölgeleri" ilan edildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, güneydoğudaki Daegu kentini ve Kuzey Gyeongsang vilayetinin üç bölgesini "özel afet bölgeleri" ilan ederek buralara devlet desteğinin yanı sıra vatandaşların acil durum yardımı almasının ve vergi ayrıcalıklarının önünü açtı.

Güney Kore'de ilk kez herhangi bir yerin, salgın hastalık nedeniyle özel afet bölgesi ilan edildiği vurgulandı.

Bu arada, bugün Güney Kore'de 76 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 23 gün sonra ilk kez günlük yeni vaka sayısında 100'ün altına düşüldüğü belirtildi.

Ülkede yüzde 88'i güneydoğuda olmak üzere vaka sayısının 8 bin 162'ye yükseldiği de ifade edildi.

– Avustralya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e çıktı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 77 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Vaka sayısının 280’i geçtiği ülkede, Başbakan Scott Morrison, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla gece yarısından itibaren ülkeye girecek herkesin kendini 14 gün karantinaya alması şartı getirdiklerini duyurmuştu.

Morrison, uluslararası yolcu gemilerinin 30 gün boyunca Avustralya limanlarına yanaşmalarının da yasaklandığını bildirmişti.



Çin, İran, İtalya ve Güney Kore’den gelen yabancıları doğrudan ülkeye kabul etmeyen Avustralya hükümeti, söz konusu kişilere ülkelerinden ayrıldıktan sonra bir başka ülkede 14 gün kalmaları şartını koşuyor.