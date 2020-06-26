Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakası sayıları yükseliyor

ANKARA (AA) – Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artıyor.

Yerel basın organlarından edinilen bilgilere göre, son 24 saatte Bangladeş'te 3 bin 868, Filipinler'de 1006, Singapur'da 219, Tayland'da da 4 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

– Bangladeş'te vaka sayısı 130 bini aştı

Dhaka Tribune gazetesindeki habere göre, Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 868 vaka görülürken, virüs nedeniyle 40 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni vaka ve ölümlerle 164,6 milyon nüfuslu ülkedeki toplam vaka sayısı 130 bin 474'e, can kaybı sayısı ise 1661'e çıktı.

– Filipinler'de 1006 yeni vaka

"Philstar.com" internet sitesindeki habere göre, Filipinler'de son 24 saatte 1006 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede toplam vaka sayısı 34 bin 73'e, can kaybı sayısı ise 1224'e ulaştı.

Nüfusu 110 milyona yaklaşan ülkede bugüne dek 593 bin 372 kişiye test yapıldı.

– Singapur'da 219 yeni vaka

Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia televizyonunda yayımlanan habere göre, ülkede son 24 saatte 219 yeni vaka görüldü.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 5'inin Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete sahip kişiler olduğu, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasından tespit edildiği kaydedildi.

Ülkedeki vakaların büyük bölümü hastalığın yabancı işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmasından kaynaklanıyor. 5,8 milyon nüfuslu ada ülkesinde, bugüne dek 42 bin 955 vaka görülürken, 26 kişi hayatını kaybetti.

– Tayland'da 4 yeni vaka

Bangkok Post gazetesindeki habere göre, Tayland'da son 24 saatte 64 yeni vaka görülürken, can kaybı yaşanmadı.

Yeni vakaların, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden ülkeye dönen ve zorunlu karantinada tutulan kişiler arasında görüldüğü kaydedildi.

69,7 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek 3 bin 162 vaka görüldü, virüs nedeniyle 58 kişi hayatını yitirdi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 9 milyon 700 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 490 bini aştı.