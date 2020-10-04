Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) – Türkiye'de dün günlük bazda 778 bin 703 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 10 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 182 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 322 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 778 bin 703 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 10 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,36 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,58 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,92 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 272 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 964 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.