Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) – Türkiye'de dün günlük bazda 683 bin 226 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 791 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 119 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 552 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 683 bin 226 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 791 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 37,19 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,47 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 833 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 268 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.