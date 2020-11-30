Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) – Türkiye'de dün günlük bazda 752 bin 233 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 737 bin 858 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 914 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 146 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 752 bin 233 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 737 bin 858 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,45 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,68 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,76 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 150 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 525 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.