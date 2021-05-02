Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) – Türkiye'de dün günlük bazda 767 bin 117 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 328 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 581 megavatsaatle saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 276 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 767 bin 117 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 328 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 258 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 897 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.