Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) – Türkiye'de dün günlük bazda 826 bin 929 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 193 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 529 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 283 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 826 bin 929 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 193 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 72 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 667 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.