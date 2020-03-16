Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) – Türkiye'de dün günlük bazda 679 bin 652 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 682 bin 732 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 645 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 519 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 679 bin 652 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 682 bin 732 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 174 bin 407 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 113 bin 895 megavatsaatle akarsu hidroelektrik santralleri ve 113 bin 209 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 370 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 450 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.