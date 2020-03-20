Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) – Türkiye'de dün günlük bazda 854 bin 38 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 917 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 224 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 167 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 854 bin 38 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 917 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 226 bin 264 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 174 bin 457 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 106 bin 601 megavatsaatle rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 2 bin 961 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 840 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.