Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) – Türkiye'de dün günlük bazda 650 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 657 bin 567 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 927 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 378 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 650 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 657 bin 567 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 212 bin 512 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 128 bin 954 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 89 bin 664 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 318 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 126 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.