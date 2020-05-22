Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) – Türkiye'de dün günlük bazda 678 bin 226 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 682 bin 17 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 30 bin 543 megavatsaatle 01.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 770 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 678 bin 226 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 682 bin 17 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 162 bin 218 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 112 bin 285 megavatsaatle rüzgar ve 108 bin 932 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 2 bin 1 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 792 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.