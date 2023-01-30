Güntekin Onay Fenerbahçe – Kasımpaşa maçını yazdı! “Enner Valencia canavarlaştı”

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 5-1 yenerek rahat bir galibiyetin altına imza attı. Sarı-Lacivertli takımda Valencia 4 golle maçın kahramanı oldu. Hürriyet Yazarı ve aynı zamanda yayıncı kuruluş spikeri Güntekin Onay Fenerbahçe – Kasımpaşa mücadelesini kaleme aldı. Onay maçta 4 gol birden atan Valencia ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

PAŞA SÜRPRİZ PEŞİNDEYDİ!

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Gaziantep FK ve Ümraniyespor’u son dakikalarda attığı gollerle deviren Fenerbahçe, Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Lider Galatasaray’ın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler, evinde 3’te 3 yapmayı ve fire vermeden yoluna devam etmeyi hesaplıyordu. Son 3 maçından sadece 1 puan toplayabilen ve ateş hattında bulunan Selçuk İnan’lı Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda sürpriz peşindeydi.

PENALTI KAÇTI AMA

Mücadeleye taraftar desteğini de arkasına alan Kanarya hızlı başladı. Fenerbahçe art arda rakip kaleye şutlar gönderse de Kasımpaşa ilk atağında golü buldu. 24’te taç atışını hızlı kullanarak Sarı-Lacivertli savunmayı dengesiz yakalayan Lacivert-Beyazlılar’da Mamadou Fall ağları sarstı, Paşa’yı öne geçirdi. 33’te Groavac, Valencia’yı ceza alanında düşürdü, penaltı kararı çıktı. 35’te Valencia penaltıyı kaçırdı fakat kaleci Erdem’in ayaklarından birinin çizgide olmaması nedeniyle atış tekrarlandı ve bu kez Ekvadorlu yıldız fileleri sarstı, skora dengeyi getirdi. Bu golden sadece 2 dakika sonra Ferdi ortaladı, arka direkte Valencia gelişine sert vurdu ve Kanarya’yı 2-1 öne geçirdi, ilk yarının skorunu belirledi.

17 MAÇTA 19 GOL!

Fenerbahçe ikinci devreye de golle başladı. 52’de Altay uzun oynadı, Arda savunmadan seken topta kaleciyi önde görünce aşırtma denedi, üst direkten dönen topu Valencia tamamladı ve 33 yaşındaki yıldız böylece hat-trick yaptı. 69’da başarılı futbolcu bir kez daha sahneye çıktı! Bu kez Batshuayi’nin direkten dönen topunu tamamlayan ve takipçiliğini konuşturan Valencia maçtaki 4., Süper Lig’deki de 17. karşılaşmasında da 19. golünü kaydetti.

ARDA MEST ETTİ!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Kritik maç Ülker Stadyumu’nda oynandı. Müsabakaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, gösterdiği performans ile parmak ısırttı. Fenerbahçe’de penaltının tekrarlanacağı sırada tribünlerden Arda Güler tezahüratları yükseldi. Sarı-lacivertlilerde topu alan Enner Valencia’nın şutunda top ağlarla buluştu. Ekvadorlu santrfor bu gol sonrası sevinmedi. Genç yıldız Arda Güler, bu gölü Ferdi Kadıoğlu ile kutladı. Maçta gösterdiği performansla taraftarı mutlu eden Arda Güler, karşılaşmanın 71. dakikasında kenara geldi. Bu esnada bütün stat Arda Güler’i alkışladı.

GÜNTEKİN ONAY’IN FENERBAHÇE – KASIMPAŞA YAZISI

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında maça durgun başladı. Mamadou Fall’un konuk ekibi 1-0 öne geçiren golüne kadar bu tutuk görüntü devam etti. Enner Valencia’nın penaltı golünden sonra ritim bulan ve tempoyu artıran Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun şık asisti ve gecenin süper starı Enner Valencia’nın volesiyle henüz ilk yarı bitmeden 2-1’lik üstünlük sağladı.

KARiYERiNiN EN iYi SEZONU

Enner Valencia, başka seviye bir oyuncuya dönüştü. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Her şeyden önce son derece diri ve etkili. Gollerin dışında da rakip savunmanın dengesini bozan bir oyun tarzı var. Ekvadorlu golcünün dışında dün Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Willian Arao iyi futbol oynadılar. Arda’nın ayağına top çok yakışıyor ve 3’üncü gol öncesindeki direkten dönen aşırtması harikaydı. Farklı bir oyun zekasına sahip Arda Güler bu şekilde süre aldıkça özgüvenini ve tecrübesini artırarak gelişecek.

KASIMPAŞA’NIN iŞi ZOR

Fenerbahçe dün aldığı farklı galibiyetle zorlu maç takvimi öncesinde moral buldu ve sezonun ilk bölümünden kesitler sundu. Kasımpaşa için ise ilk 15 dakika dışında olumlu bir çıkarım yapmak mümkün değil. Ne etkili hücum yapabiliyorlar, ne de savunma dirençleri var. Bu görüntüleriyle işleri kolay değil.