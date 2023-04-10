Güntekin Onay’dan Beşiktaş’ın 3 yıldızına büyük övgü

Geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Fenerbahçe’yi 10 kişi kalmasına rağmen 4-2 mağlup eden Kara Kartal, galibiyet serini sürdürmek için Giresunspor karşısına çıktı. Maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Beşiktaş sahadan 3-1 galip ayrılmasını bildi. Hürriyet Yazarı Güntekin Onay da Beşiktaş’ın üç yıldız isminin performanslarını köşesine taşıdı. İşte Güntekin Onay’ın bugünkü yazısı…

ABOUBAKAR, REDMOND VE MASUAKU

Beşiktaş’ta Şenol Güneş işleri rayına oturtmuş görünüyor.

Beşiktaş, Giresunspor’un iyi başladığı ve 1-0 öne geçtiği ilk 20 dakikalık bölümde maça hiç giremedi. Basit top kayıpları, anlamsız pas hataları ile rakip yarı alanda topu tutamayan siyah beyazlılar 1-0 yenik duruma düştükten sonra adeta uyandı.

Cenk Tosun’un sakatlanarak yerini Gedson Fernandes’e bırakmasının ardından orta alanda üstünlüğü tamamen ele geçirdi ve maç tek taraflı bir oyuna dönüştü.

Devre bitmeden Vincent Aboubakar’ın golleriyle 2-1’i bulan Beşiktaş, Nathan Redmond’ın şık vuruşuyla farkı 2’ye çıkartıp rahatlarken üstün oyununu da skora yansıtmış oldu.

3-1’DEN SONRA TEMPO DÜŞTÜ

3-1’den sonra düşen tempoyu yükseltmek için Şenol Güneş, 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Ancak skoru yeterli gören Beşiktaşlı futbolcular, maça beklenen hareketi getirmedi. Dün başta Arthur Masuaku olmak üzere, Nathan Redmond; çıkana kadar Salih Uçan ve Vincent Aboubakar’ın etkili futbolları siyah beyazlılara galibiyeti getirdi.

Şenol Güneş işleri rayına oturtmuş gözüküyor, oyun anlamında bazı eksikleri de olsa üst üste 5 maç kazanan Beşiktaş, kazanma alışkanlığı elde ederken, yenik duruma düşse dahi özgüvenli oynayıp iyi reaksiyon veriyor.

KALiTELi VE GENiŞ KADRO

Siyah beyazlıların kaliteli ve geniş bir kadrosu var. Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal bu ligin üzerinde oyuncular. Kaleci Mert Günok formda ve tekrar kendini buldu. Arthur Masuaku önemli bir momentum yakaladı. Beşiktaş, Galatasaray derbisine kadarki süreçte 3’te 3 yaparak çıkabilirse derbiye farklı bir hedefle çıkabilir.