Güntekin Onay’ın beğendiği iki Fenerbahçeli

Fenerbahçe Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaştı. Sarı-Lacivertli takım rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya hakem kararları damga vururken Hürriyet Yazarı Güntekin Onay Adana Demirspor – Fenerbahçe karşılaşmasını kaleme aldı. Onay yazısında “Adana Demirspor, taraftarının da yoğun desteği ile maça çok istekli ve hızlı başladı. Sağlı-sollu ataklarla ilk 10 dakika Fenerbahçe savunmasını sallayan mavi şimşekler bu bölümde golü bulamadı.” ifadelerini kullandı.

İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ

Ligde sahasında oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Mavi Şimşekler ile oynanan maçta Fenerbahçe 14’te Mert Hakan Yandaş’la harika bir gol buldu. Fakat Ali Palabıyık elle oynama gerekçesiyle golü geçerli sayılmadı. 29’da Adana Demirspor penaltı kazandı, Younes Belhanda penaltıdan yararlanamayınca ilk yarı başladığı gibi golsüz sona erdi.

VALENCIA 20. GOLÜNÜ ATTI

Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımın tek golünü kaydetti. Etkili bir oyun ortaya koyan Valencia, 88. dakikada Willian Arao’nun derinlemesine pasında ceza sahası içine sağ çaprazdan girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Süper Lig’de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, Adana Demirspor ağlarına attığı golle gol sayısını 20’ye yükseltti. Bu sezon 18 lig maçında 20 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

MERT HAKAN’IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Ligde sahasında oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Mavi Şimşekler ile oynanan maçta Fenerbahçe 14’te Mert Hakan Yandaş’la harika bir gol buldu. Fakat Ali Palabıyık elle oynama gerekçesiyle golü geçerli sayılmadı. 29’da Adana Demirspor penaltı kazandı, Younes Belhanda penaltıdan yararlanamayınca ilk yarı başladığı gibi golsüz sona erdi.

PUAN FARKI 6 OLDU

Bu sonuçla takımlar 1’er puanla sahadan ayrıldı. Lider Galatasaray’ın (51) kazandığı haftada Fenerbahçe (45) puan bırakınca zirveyle fark 6’ya çıktı. Adana Demirspor da puanını 38’e yükseltti, evindeki yenilmezlik serisine devam etti.

SELAHATTİN BAKİ’DEN SERT AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki; karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunurken, “Kısa ve net konuşacağım. Soru almayacağım. Bu akşam sadece bu sezonun değil son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, çok net söylüyorum, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça. Vücut lisanı, verdiği vermediği tüm kararlarda her şey ortada. Bir takım, daha fazla nasıl katledilebilir? Başka örneği varsa konuşalım. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum. Onun da önüne geçti” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DEN PAYLAŞIM

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe’nin resmî hesabından yapılan paylaşımda ise büyük harflerle, “OFSAYTIMSI İLE BAŞLAYAN SÜREÇ “ELİMSİ” İLE DEVAM ETTİ! BU SEZON BİTECEK AMA BÖYLE BİTMEYECEK! VAR’I HAKEMİ, MHK’SI RAKİPLERİ… KURULAN İTTİFAKLARI, BOZACAĞIZ OYUNLARINI!” ifadelerine yer verildi.

GÜNTEKİN ONAY’IN ADANA DEMİRSPOR – FENERBAHÇE MAÇ YAZISI

Adana Demirspor, taraftarının da yoğun desteği ile maça çok istekli ve hızlı başladı. Sağlı-sollu ataklarla ilk 10 dakika Fenerbahçe savunmasını sallayan mavi şimşekler bu bölümde golü bulamadı.

Premier Lig temposunda hızlı geçen maçta Fenerbahçe, baskıyı kırdıktan sonra önce oyunu dengeledi ardından üstünlüğü ele geçirdi ve etkili hücumlar yapıp pozisyonlar buldu. Özellikle Enner Valencia’nın gücü, sürati ve hareketli oyunu. Ferdi’nin hücum desteği Adana ekibini zorlasa da Batshuayi ilk yarıda bulduğu fırsatları sonuçlandıramadı. Belhanda’nın kaçırdığı penaltının ardından demoralize olan Demirspor, oyunu kendi yarı sahasında kabullendi ve aradığı geçişlerde Arao’nun ve Szalai’nin kritik müdahalelerine takıldı.

ADANA DEMİR TAKIM SAVUNMASINDA YOK

İkinci yarının ilk 10 dakikalık bölümünde ev sahibi ekip tehlikeli ataklar yapsa da Fenerbahçe fizik gücüyle oyun üstünlüğünü tekrar eline aldı. Adana Demirspor teknik oyunculardan kurulu ve kaliteli bir takım ancak top rakipteyken Belhanda, Emre Akbaba ve Onyekuru takım savunmasına hiç yardım etmiyorlar. Orta alanda tüm yük N’Diaye’nin sırtına biniyor. Kaleci Altay’ın zamansız çıkışı ve sebep olduğu penaltı olmasa Fenerbahçe son bölümde daha diri olduğu için galibiyete daha yakın olacaktı. Ancak beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.

FERDİ VE ARAO’YU ÇOK BEĞENDİM

Dün Fenerbahçe çok zor bir deplasmanda 3 puan için güçlü bir karakter ortaya koymasına rağmen işler sarı lacivertliler için yolunda gitmedi. Ancak iki takımın da yüksek tempolu ve yoğun mücadeleye dayalı hızlı oyunlarını beğendim. Fenerbahçe, kazanacak kadar oynasa da sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı lacivertlilerde Ferdi ve Arao’yu çok beğendim. Adana Demirspor’da ise savunma 4’lüsü iyi oynadı.