Günübirlik kullanım alanları kiraya verilecek

Yazan:
Alaturka Online
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Antalya, Mersin ve Balıkesir’de bulunan 4 adet günübirlik kullanım alanını, 8 Kasım 2022 tarihinde Açık Teklif Usulü ve Pazarlık Usulü ile ihale edecek.

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Günübirlik kullanım alanları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale şartnamesi ile ihaleye konu alanların uydu fotoğrafları, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacakların istenilen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

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