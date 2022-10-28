Günübirlik kullanım alanları kiraya verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Antalya, Mersin ve Balıkesir’de bulunan 4 adet günübirlik kullanım alanını, 8 Kasım 2022 tarihinde Açık Teklif Usulü ve Pazarlık Usulü ile ihale edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale şartnamesi ile ihaleye konu alanların uydu fotoğrafları, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacakların istenilen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.