Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden hisseler Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,22 2,26 -1,77
Pegasus 47,26 47,80 -1,13
Doğuş Otomotiv 15,20 15,35 -0,98
Otokar 143,80 145,00 -0,83
Kerevitaş Gıda 5,31 5,35 -0,75
Şişe Cam 6,39 6,43 -0,62
Borusan Mannesmann 13,23 13,31 -0,60
Alarko GMYO 15,52 15,61 -0,58
Aksigorta 7,18 7,22 -0,55
Selçuk Ecza Deposu 8,72 8,75 -0,34
Torunlar GMYO 3,74 3,75 -0,27
Özak GMYO 3,84 3,85 -0,26
Brisa 11,90 11,93 -0,25
MLP Sağlık 17,45 17,49 -0,23
Ereğli Demir Çelik 9,13 9,15 -0,22
Türk Hava Yolları 10,86 10,88 -0,18
TAV Havalimanları 15,98 16,00 -0,12
Kordsa Teknik Tekstil 11,33 11,34 -0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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