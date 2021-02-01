Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden hisseler Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 70,85 72,50 -2,28
Aygaz 17,88 18,15 -1,49
Kardemir (D) 6,61 6,69 -1,20
Kordsa Teknik Tekstil 21,20 21,40 -0,93
Şekerbank 1,45 1,46 -0,68
Ereğli Demir Çelik 14,26 14,35 -0,63
Logo Yazılım 138,20 139,00 -0,58
İş Y. Men. Değ. 17,61 17,70 -0,51
Brisa 24,22 24,32 -0,41
Mavi Giyim 52,85 53,00 -0,28
İskenderun Demir Çelik 11,27 11,30 -0,27
Aksa Enerji 9,87 9,89 -0,20
Bim Mağazalar 71,85 71,95 -0,14
Yataş 15,44 15,45 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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