Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 2,99 3,07 -2,61
Fenerbahçe Futbol 33,26 33,96 -2,06
Mavi Giyim 48,06 48,80 -1,52
Torunlar GMYO 3,21 3,25 -1,23
Koza Madencilik 16,55 16,72 -1,02
Nuh Çimento 49,22 49,72 -1,01
Deva Holding 26,80 27,04 -0,89
Ege Endüstri 1.254,90 1.265,00 -0,80
Coca Cola İçecek 79,55 80,15 -0,75
Türkiye Sigorta 5,31 5,34 -0,56
Türk Traktör 184,50 185,50 -0,54
Gözde Girişim 5,98 6,00 -0,33
Bim Mağazalar 61,15 61,35 -0,33
Kerevitaş Gıda 4,66 4,67 -0,21
Ege Gübre 201,10 201,40 -0,15
Konya Çimento 849,00 850,10 -0,13
Tat Gıda 8,94 8,95 -0,11
Kervan Gıda 15,89 15,90 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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