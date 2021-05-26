Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|2,99
|3,07
|-2,61
|Fenerbahçe Futbol
|33,26
|33,96
|-2,06
|Mavi Giyim
|48,06
|48,80
|-1,52
|Torunlar GMYO
|3,21
|3,25
|-1,23
|Koza Madencilik
|16,55
|16,72
|-1,02
|Nuh Çimento
|49,22
|49,72
|-1,01
|Deva Holding
|26,80
|27,04
|-0,89
|Ege Endüstri
|1.254,90
|1.265,00
|-0,80
|Coca Cola İçecek
|79,55
|80,15
|-0,75
|Türkiye Sigorta
|5,31
|5,34
|-0,56
|Türk Traktör
|184,50
|185,50
|-0,54
|Gözde Girişim
|5,98
|6,00
|-0,33
|Bim Mağazalar
|61,15
|61,35
|-0,33
|Kerevitaş Gıda
|4,66
|4,67
|-0,21
|Ege Gübre
|201,10
|201,40
|-0,15
|Konya Çimento
|849,00
|850,10
|-0,13
|Tat Gıda
|8,94
|8,95
|-0,11
|Kervan Gıda
|15,89
|15,90
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)