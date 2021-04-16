Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|3,52
|3,68
|-4,35
|Torunlar GMYO
|3,70
|3,85
|-3,90
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,17
|2,21
|-1,81
|İş Bankası (C)
|4,94
|5,03
|-1,79
|Kardemir (D)
|7,46
|7,58
|-1,58
|Zorlu Enerji
|2,11
|2,14
|-1,40
|Akbank
|4,98
|5,05
|-1,39
|Ereğli Demir Çelik
|17,80
|18,03
|-1,28
|Petkim
|6,34
|6,41
|-1,09
|Anadolu Efes
|21,94
|22,16
|-0,99
|Jantsa Jant Sanayi
|734,60
|741,90
|-0,98
|Koç Holding
|18,36
|18,54
|-0,97
|Çemtaş
|16,70
|16,86
|-0,95
|Ege Endüstri
|1.416,00
|1.429,50
|-0,94
|Vakıflar Bankası
|3,48
|3,51
|-0,85
|Aksa
|15,27
|15,39
|-0,78
|Tukaş
|7,77
|7,83
|-0,77
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,33
|1,34
|-0,75
|Nuh Çimento
|56,00
|56,40
|-0,71
|TAV Havalimanları
|19,92
|20,06
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)