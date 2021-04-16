Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 3,52 3,68 -4,35
Torunlar GMYO 3,70 3,85 -3,90
Yapı ve Kredi Bankası 2,17 2,21 -1,81
İş Bankası (C) 4,94 5,03 -1,79
Kardemir (D) 7,46 7,58 -1,58
Zorlu Enerji 2,11 2,14 -1,40
Akbank 4,98 5,05 -1,39
Ereğli Demir Çelik 17,80 18,03 -1,28
Petkim 6,34 6,41 -1,09
Anadolu Efes 21,94 22,16 -0,99
Jantsa Jant Sanayi 734,60 741,90 -0,98
Koç Holding 18,36 18,54 -0,97
Çemtaş 16,70 16,86 -0,95
Ege Endüstri 1.416,00 1.429,50 -0,94
Vakıflar Bankası 3,48 3,51 -0,85
Aksa 15,27 15,39 -0,78
Tukaş 7,77 7,83 -0,77
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,33 1,34 -0,75
Nuh Çimento 56,00 56,40 -0,71
TAV Havalimanları 19,92 20,06 -0,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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