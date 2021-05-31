Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 25,68 27,00 -4,89
Karsan Otomotiv 4,46 4,67 -4,50
Nuh Çimento 45,84 47,66 -3,82
SASA Polyester 30,90 31,84 -2,95
Halkbank 4,47 4,59 -2,61
Net Holding 5,51 5,65 -2,48
Gübre Fabrikaları 61,90 63,30 -2,21
Yataş 16,16 16,50 -2,06
Deva Holding 25,86 26,34 -1,82
Aksa Enerji 12,81 13,03 -1,69
İş Yatırım Menkul Değerler 16,79 17,07 -1,64
Şok Marketler Ticaret 11,18 11,36 -1,58
Migros Ticaret 34,64 35,18 -1,53
Aksa 16,09 16,34 -1,53
Gözde Girişim 5,95 6,04 -1,49
Bim Mağazalar 63,40 64,25 -1,32
Jantsa Jant Sanayi 87,10 88,20 -1,25
Otokar 295,40 298,90 -1,17
Hektaş 9,47 9,58 -1,15
Parsan 28,44 28,76 -1,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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