Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|25,68
|27,00
|-4,89
|Karsan Otomotiv
|4,46
|4,67
|-4,50
|Nuh Çimento
|45,84
|47,66
|-3,82
|SASA Polyester
|30,90
|31,84
|-2,95
|Halkbank
|4,47
|4,59
|-2,61
|Net Holding
|5,51
|5,65
|-2,48
|Gübre Fabrikaları
|61,90
|63,30
|-2,21
|Yataş
|16,16
|16,50
|-2,06
|Deva Holding
|25,86
|26,34
|-1,82
|Aksa Enerji
|12,81
|13,03
|-1,69
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,79
|17,07
|-1,64
|Şok Marketler Ticaret
|11,18
|11,36
|-1,58
|Migros Ticaret
|34,64
|35,18
|-1,53
|Aksa
|16,09
|16,34
|-1,53
|Gözde Girişim
|5,95
|6,04
|-1,49
|Bim Mağazalar
|63,40
|64,25
|-1,32
|Jantsa Jant Sanayi
|87,10
|88,20
|-1,25
|Otokar
|295,40
|298,90
|-1,17
|Hektaş
|9,47
|9,58
|-1,15
|Parsan
|28,44
|28,76
|-1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)