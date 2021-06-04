Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,93
|4,21
|-6,65
|Nuh Çimento
|46,82
|47,98
|-2,42
|Halk GMYO
|2,99
|3,05
|-1,97
|Good-Year
|7,12
|7,24
|-1,66
|Doğuş Otomotiv
|25,16
|25,50
|-1,33
|Coca Cola İçecek
|78,00
|79,00
|-1,27
|Konya Çimento
|831,60
|842,10
|-1,25
|Verusa Holding
|52,05
|52,70
|-1,23
|Yataş
|15,07
|15,23
|-1,05
|GSD Holding
|1,92
|1,94
|-1,03
|SASA Polyester
|33,42
|33,74
|-0,95
|Kartonsan
|57,05
|57,55
|-0,87
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,00
|16,14
|-0,87
|Vakıflar Bankası
|3,57
|3,60
|-0,83
|Çimsa
|23,90
|24,10
|-0,83
|Ege Endüstri
|1.237,20
|1.247,00
|-0,79
|TAV Havalimanları
|25,04
|25,22
|-0,71
|Parsan
|29,18
|29,38
|-0,68
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,31
|7,36
|-0,68
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,42
|22,56
|-0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)