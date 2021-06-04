Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,93 4,21 -6,65
Nuh Çimento 46,82 47,98 -2,42
Halk GMYO 2,99 3,05 -1,97
Good-Year 7,12 7,24 -1,66
Doğuş Otomotiv 25,16 25,50 -1,33
Coca Cola İçecek 78,00 79,00 -1,27
Konya Çimento 831,60 842,10 -1,25
Verusa Holding 52,05 52,70 -1,23
Yataş 15,07 15,23 -1,05
GSD Holding 1,92 1,94 -1,03
SASA Polyester 33,42 33,74 -0,95
Kartonsan 57,05 57,55 -0,87
İş Yatırım Menkul Değerler 16,00 16,14 -0,87
Vakıflar Bankası 3,57 3,60 -0,83
Çimsa 23,90 24,10 -0,83
Ege Endüstri 1.237,20 1.247,00 -0,79
TAV Havalimanları 25,04 25,22 -0,71
Parsan 29,18 29,38 -0,68
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,31 7,36 -0,68
Kordsa Teknik Tekstil 22,42 22,56 -0,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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