Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 5,11 5,49 -6,92
Borusan Mannesmann 27,80 28,68 -3,07
Bagfaş 23,84 24,26 -1,73
Coca Cola İçecek 81,65 82,70 -1,27
Yataş 14,97 15,15 -1,19
Otokar 306,50 310,00 -1,13
Fenerbahçe Futbol 33,10 33,44 -1,02
Kartonsan 57,05 57,60 -0,95
Ege Gübre 199,90 201,80 -0,94
Tekfen Holding 15,37 15,51 -0,90
Anadolu Efes 23,10 23,30 -0,86
Türk Telekom 7,18 7,24 -0,83
Kordsa Teknik Tekstil 22,42 22,60 -0,80
Ereğli Demir Çelik 18,96 19,11 -0,78
Karsan Otomotiv 3,87 3,90 -0,77
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,38 1,39 -0,72
Tofaş Oto Fabrikası 30,28 30,48 -0,66
Kardemir (D) 7,74 7,79 -0,64
Sabancı Holding 9,42 9,48 -0,63
Tukaş 6,91 6,95 -0,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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