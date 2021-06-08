Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|5,11
|5,49
|-6,92
|Borusan Mannesmann
|27,80
|28,68
|-3,07
|Bagfaş
|23,84
|24,26
|-1,73
|Coca Cola İçecek
|81,65
|82,70
|-1,27
|Yataş
|14,97
|15,15
|-1,19
|Otokar
|306,50
|310,00
|-1,13
|Fenerbahçe Futbol
|33,10
|33,44
|-1,02
|Kartonsan
|57,05
|57,60
|-0,95
|Ege Gübre
|199,90
|201,80
|-0,94
|Tekfen Holding
|15,37
|15,51
|-0,90
|Anadolu Efes
|23,10
|23,30
|-0,86
|Türk Telekom
|7,18
|7,24
|-0,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,42
|22,60
|-0,80
|Ereğli Demir Çelik
|18,96
|19,11
|-0,78
|Karsan Otomotiv
|3,87
|3,90
|-0,77
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,38
|1,39
|-0,72
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,28
|30,48
|-0,66
|Kardemir (D)
|7,74
|7,79
|-0,64
|Sabancı Holding
|9,42
|9,48
|-0,63
|Tukaş
|6,91
|6,95
|-0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)